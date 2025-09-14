A Teggiano il babà più grande del mondo realizzato dal maestro Domenico Manfredi

Un metro e 60 centimetri di altezza, 540 chili di peso e un diametro di 85 centimetri: sono i numeri del babà più grande del mondo, entrato nel Guinness dei primati, realizzato a Teggiano dal Maestro pasticciere Domenico Manfredi.
La monumentale preparazione è avvenuta in un unico stampo, senza alcun assemblaggio, in Piazza San Cono.
Per la cottura del dolce è stato utilizzato un forno industriale con un cilindro in acciaio inox da 500 litri.
Un’operazione tecnica di altissimo livello, che ha richiesto mesi di preparazione e studio.
L’impresa, mai realizzata prima in queste proporzioni, è stata ufficialmente certificata dal notaio Giuseppina Di Novella, presente in piazza per verificare peso, misure e modalità di esecuzione, ai fini dell’inserimento nel Guinness World Records.
Il babà pesava 196 chilogrammi prima di essere bagnato con 340 litri di rum, arrivando così al peso finale di 540 chili. Per la sua realizzazione sono stati impiegati 1.200 uova, 80 kg di farina, 32 kg di burro e 2,5 kg di lievito.
“Un progetto che sembrava impossibile – ha dichiarato Manfredi – ma che abbiamo affrontato con determinazione, competenza e passione. L’obiettivo era rendere omaggio a un simbolo della nostra tradizione dolciaria del Sud, portandolo a una dimensione senza precedenti”.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.