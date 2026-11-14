Teggiano, 18esima Festa dell’Infanzia il 20, 21 e 22 novembre. L’intervista

14/11/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Anche quest’anno è tutto pronto a Teggiano per la Festa dell’Infanzia, organizzata dal pediatra Luigi D’Alvano, con la collaborazione di enti ed associazioni. L’appuntamento è il 20, 21 e 22 novembre, con un ricco programma di eventi che coinvolgerà anche Montesano sulla Marcellana. 

“Il 20 Novembre è per noi della Festa dell’Infanzia una data straordinaria! Proprio in quel giorno del 1989, infatti, è stata firmata la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. E da ben diciotto anni, nel Vallo di Diano, trasformiamo questa ricorrenza in una festa viva, corale e indimenticabile. Quest’anno, la Festa inizia proprio il 20 e prosegue fino al 22 Novembre! Il tema che ci guida è ‘La scuola che vorrei: crescere insieme tra cultura, Pace e amore’”, così il dottore D’Alvano, che poi ha proseguito: “Vivremo insieme tre giornate straordinarie: apriremo con la donazione dell’opera d’arte ‘L’abbraccio’ del maestro Alejandro Marmo e con il convegno inaugurale; continueremo tra laboratori creativi, spettacoli, la scoperta del territorio e concluderemo con i giochi di una volta e il gustoso Buffet delle nazioni”.

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Ascolta
Luigi D’Alvano su Festa dell’Infanzia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

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