Teggiano, 18esima Festa dell’Infanzia il 20, 21 e 22 novembre. L’intervista

Anche quest’anno è tutto pronto a Teggiano per la Festa dell’Infanzia, organizzata dal pediatra Luigi D’Alvano, con la collaborazione di enti ed associazioni. L’appuntamento è il 20, 21 e 22 novembre, con un ricco programma di eventi che coinvolgerà anche Montesano sulla Marcellana.
“Il 20 Novembre è per noi della Festa dell’Infanzia una data straordinaria! Proprio in quel giorno del 1989, infatti, è stata firmata la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. E da ben diciotto anni, nel Vallo di Diano, trasformiamo questa ricorrenza in una festa viva, corale e indimenticabile. Quest’anno, la Festa inizia proprio il 20 e prosegue fino al 22 Novembre! Il tema che ci guida è ‘La scuola che vorrei: crescere insieme tra cultura, Pace e amore’”, così il dottore D’Alvano, che poi ha proseguito: “Vivremo insieme tre giornate straordinarie: apriremo con la donazione dell’opera d’arte ‘L’abbraccio’ del maestro Alejandro Marmo e con il convegno inaugurale; continueremo tra laboratori creativi, spettacoli, la scoperta del territorio e concluderemo con i giochi di una volta e il gustoso Buffet delle nazioni”.
Ascolta
Luigi D’Alvano su Festa dell’Infanzia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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