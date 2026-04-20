Teatro in Sala, tutto esaurito allo Scarpetta di Sala Consilina per la cerimonia di premiazione

Tutto esaurito al Teatro Scarpetta di Sala Consilina domenica 19 aprile 2026, per la serata conclusiva e la cerimonia di premiazione della XXIX edizione di “Teatro in Sala”, la rassegna di Arti Performative, organizzata dall’Associazione I Ragazzi di San Rocco, in collaborazione con il Comune e il sostegno della Banca Monte Pruno.
Il premio assoluto Teatro in Sala, assegnato dalla giuria di qualità, è andato allo spettacolo “Frammenti di parole sotto un angolo di cielo”, della Compagnia Laboratorio Arti Sceniche “KAOS” per la regia di Salvatore Ungaro.
Lo stesso spettacolo è stato designato anche il migliore spettacolo dal voto espresso dagli spettatori che hanno assistito ai tre spettacoli in gara.
La giuria ha assegnato una menzione speciale all’attore Gianni D’Amato della Compagnia Le Ombre, di Salerno, per la sua interpretazione nello spettacolo “L’altalena”.
Menzione speciale anche ad Antonio Caponigro, regista di “Na campagnata ‘e tre disperate” della Compagnia Teatro dei Dioscuri, di Campagna.
I premi consistenti in opere artigianali in ceramica sono stati realizzati dagli studenti del Liceo Artistico di Teggiano.
La serata si è conclusa con l’esilarante commedia “Ma tu me vuo’ bene” della Compagnia I Ragazzi di San Rocco, diretta da Claudio Abate Chechile, in scena affiancato da Angelo D’Alessandro e Andrea Ciociola.
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