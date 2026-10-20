Teatro in Sala apre l’edizione del suo Trentennale con un concerto omaggio ai Pink Floyd

Compie 30 anni “Teatro in Sala”, la rassegna nazionale di arti performative di Sala Consilina che si apre domenica 25 ottobre 2026 all’insegna della grande musica rock, con un omaggio ai Pink Floyd. Non solo teatro di prosa, ma anche musica nella storica rassegna che celebra il suo trentennale.
La tribute band dei Brain Damage accompagnerà il pubblico di Teatro in Sala in un Omaggio ai Pink Floyd. Come nello stile della celebre band inglese, i Brain Damage accompagneranno il concerto al Teatro Scarpetta, dalle ore 18:30, con una ricca scenografia e un variegato spettacolo di luci ed immagini e sorprese spettacolari.
Organizzata dall’associazione ‘I Ragazzi di San Rocco’, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed il sostegno della Banca Monte Pruno, la rassegna, per celebrare il suo traguardo, ha scelto di svolgere l’edizione 2026/27 con il logo “Emozioni da trent’anni”. La rassegna è un autentico presidio culturale nel Vallo di Diano che ha contribuito al fabbisogno di spazi dedicati all’arte e allo spettacolo, fino alla costruzione del Teatro Comunale Mario Scarpetta che dal 2017 ospita la rassegna.
Novità di quest’anno, i biglietti dell’abbonamento e dei singoli spettacoli possono essere acquistati online sul sito postoriservato.it, con la possibilità di scegliere il posto a sedere su pianta.
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