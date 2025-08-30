Taylor Swift a Castelnuovo Cilento per il viaggio di nozze? Il legame con i suoi avi raccontato da Galzerano

La popstar americana Taylor Swift ha annunciato il matrimonio con il suo fidanzato, il giocatore di football Travis Kelce. E se decidesse di passare anche dall’Italia per il viaggio di nozze?
E’ quello che sperano a Castelnuovo Cilento dove il 12 settembre verrà inaugurata una strada dedicata a un antenato della cantante, Carmine Antonio Baldi.
Nato nel 1862 a Castelnuovo, emigrato negli Stati Uniti nel 1877 all’età di quindici anni, Baldi lasciò Castelnuovo per approdare a Philadelphia. Partendo da semplice venditore di limoni, riuscì nel tempo, grazie anche al ruolo di interprete durante i lavori per la costruzione della ferrovia americana, a creare una sorta di impero, e a sposarsi con la sorella di un avvocato del Foro di Filadelfia. Col tempo la famiglia lanciò anche una banca e Baldi fondò, nel 1906, il quotidiano italoamericano “L’Opinione”, ispirato al foglio di Camillo Benso conte di Cavour, diventato un punto di riferimento per la comunità italiana negli Stati Uniti.
La sua storia è stata rivelata da Giuseppe Galzerano, editore e studioso, che ha anche ricostruito il legame tra Baldi e Taylor Swift, la cui nonna paterna, Rose Baldi Douglas, era la figlia di Baldi.
“Gli antenati – ha spiegato lo storico, che ha scritto anche articoli sul discendente della cantante – risalgono a Vito Baldi e Rosa Galzerano, un filo che lega le colline del Cilento alla Pennsylvania, dove nell’89 e’ nata Taylor Swift”.
Ne abbiamo parlato in diretta con Giuseppe Galzerano
Ascolta
Galzerano su Taylor Swift
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.