Taxi h24 da e per l’aeroporto, intesa tra i Comuni di Pontecagnano e di Bellizzi. I dettagli dal sindaco Giuseppe Lanzara

Servizio Taxi attivo giorno e notte per collegare l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e Cilento, con la stazione ferroviaria di Pontecagnano e con Bellizzi. E’ quanto previsto dall’intesa firmata, ieri, dai sindaci di Pontecagnano Faiano e di Bellizzi che hanno deciso di unire le forze, per garantire trasporti sempre disponibili, anche per i voli notturni da e per l’aeroporto.
I tassisti in servizio nei due comuni saranno presenti con doppia turnazione, e insieme a Gesac saranno potenziati stalli di sosta e corse di trasporto pubblico.
“Un passo concreto per rendere l’aeroporto e il territorio più accessibili e accoglienti!”, ha commentato il sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara, nel ruolo anche di consigliere provinciale con delega alla Mobilità. Questa mattina è intervenuto in diretta.
