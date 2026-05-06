Tavolo tecnico in Prefettura a Salerno sull’emergenza sicurezza nei trasporto locale. Il parere di Diego Corace

Si è svolto, ieri, in Prefettura a Salerno un tavolo tecnico sull’emergenza sicurezza nei trasporti pubblici. Insieme si sono ritrovati Sita, Busitalia, forze dell’ordine, sindacati e Regione per discutere alcune proposte operative, tra cui la dotazione di Dashcam agli autisti, per videoregistrare quanto accade sugli autobus.
Le aziende di trasporto locale hanno illustrato le iniziative già avviate e in fase di implementazione come l’attivazione di percorsi formativi specifici per il personale, finalizzati alla gestione delle situazioni critiche e alla prevenzione dei conflitti, ma anche alla diffusione a bordo dei bus di materiale informativo rivolto all’utenza. Un’altra delle soluzioni operative proposte è stata quella di mappare le zone considerate più a rischio, ovvero quelle dove si registra il maggior numero di episodi legati all’emergenza sicurezza.
Il Prefetto della provincia di Salerno convocherà un tavolo monotematico con le amministrazioni locali per affrontare le criticità legate ai flussi turistici, in particolare verso la Costiera Amalfitana. Abbiamo commentato l’esito di questo tavolo tecnico con il segretario generale della Fit-Cisl Salerno, Diego Corace.
Ascolta
Diego Corace su tavolo sicurezza su autobus
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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