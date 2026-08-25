Tassisti salernitani alle prese con gli abusivi e il caro carburanti. Il punto e le richieste con Gaetano Ricco

Tassisti salernitani alle prese con gli abusivi e con il caro carburante. Da tutta la categoria in Campania arriva la richiesta alla Regione per garantire un sollievo alla categoria e consentire agli operatori di continuare a svolgere il proprio servizio pubblico senza essere ulteriormente penalizzati dall’aumento dei costi dei carburanti.
Per il comparto taxi, gli aumenti del carburante incidono direttamente sui costi di esercizio degli operatori, che, essendo vincolati da una tariffa amministrata, non possono trasferire liberamente gli incrementi sull’utenza. Per affrontare le due problematiche, questa mattina, abbiamo ospitato in diretta Gaetano Ricco, presidente del Cotasa-Claai-Radio Taxi Salerno.
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Gaetano Ricco su taxi abusivi e caro carburante
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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