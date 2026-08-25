Tassisti salernitani alle prese con gli abusivi e il caro carburanti. Il punto e le richieste con Gaetano Ricco

25/08/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Tassisti salernitani alle prese con gli abusivi e con il caro carburante. Da tutta la categoria in Campania arriva la richiesta alla Regione  per garantire un sollievo alla categoria e consentire agli operatori di continuare a svolgere il proprio servizio pubblico senza essere ulteriormente penalizzati dall’aumento dei costi dei carburanti.

Per il comparto taxi, gli aumenti del carburante incidono direttamente sui costi di esercizio degli operatori, che, essendo vincolati da una tariffa amministrata, non possono trasferire liberamente gli incrementi sull’utenza. Per affrontare le due problematiche, questa mattina, abbiamo ospitato in diretta Gaetano Ricco, presidente del Cotasa-Claai-Radio Taxi Salerno. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ascolta
Gaetano Ricco su taxi abusivi e caro carburante
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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