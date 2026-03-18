Tassi e forme di risparmio con la Banca Magna Grecia. Ospiti Teresa Comite e Gianfranco Di Miele

18/03/2026 Economia, Primo Piano Nessun commento
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Ospite oggi, nei nostri studi, la Banca Magna Grecia.

In studio i Gestori Private: dott.ssa Teresa Comite e il dott. Gianfranco Di Miele

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Abbiamo affrontatoi diversi argomenti: Andamento dei tassi e forme di risparmio, Forme di investimento, Risparmio gestito e risparmio assicurativo previdenziale

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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