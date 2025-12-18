Tassa di soggiorno, le novità a Salerno dal primo gennaio 2026. Dati e considerazioni con Gianluca Sollazzo (Il Mattino)

Saranno operative dal prossimo primo gennaio le novità sulla tassa di soggiorno a Salerno. La novità non è soltanto nel nuovo tariffario approvato dalla Giunta comunale ma nella scelta amministrativa di renderlo operativo fin dall’avvio dell’anno fiscale, così da evitare incertezze tra vecchio e nuovo regime e garantire da subito una cornice chiara a strutture e piattaforme. Secondo quanto apprende Il Mattino, l’Ufficio Tributi ha deciso di non farsi trovare impreparata e di allineare fin da subito procedure, comunicazione e rendicontazione, per evitare confusione tra vecchio e nuovo anno.
Sparisce la distinzione tra alta e bassa stagione e arriva una tariffa unica annuale. Il nuovo quadro tariffario fissa 4 euro per gli hotel a 4 e 5 stelle, 3 euro per gli hotel a 1, 2 e 3 stelle, per agriturismi e residenze turistico-alberghiere, e 2 euro per l’intero comparto extralberghiero (campeggi, affittacamere, case vacanza, locazioni brevi e soprattutto bed and breakfast). Per quest’ultimo comparto finora la tassa era pari a 1 euro nella bassa stagione e 1,50 euro nel quadrimestre ottobre-gennaio.
La classifica Siope della Ragioneria generale dello Stato colloca Salerno al settimo posto al Centro-Sud per incassi da imposta di soggiorno, con circa 1 milione e 170mila euro. Davanti alla città di Salerno ci sono città come Firenze, Napoli, Bari, Assisi, Lecce e Matera. Abbiamo snocciolato e commentato i dati con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
