Tassa di soggiorno, incassi record nei primi 6 mesi del 2026. Il punto con Il Matttino di Salerno

Incassi in crescita e da record rispetto agli anni precedenti per la tassa di soggiorno. Nelle casse del Comune di Salerno, nei primi sei mesi dell’anno in corso, sono entrati circa 614.500 euro. Nello stesso periodo del 2025 gli introiti ammontavano a circa 446.600 euro.
La crescita delle entrate derivante dalla tassa di soggiorno, pari a oltre il 37%, è la conferma che la città di Salerno è sempre più destinazione capace di ospitare e trattenere i turisti sul proprio territorio che scelgono di soggiornare nelle strutture alberghiere ed extralberghiere. Il dato aggiornato oggi è riportato dal Mattino di Salerno. Abbiamo fatto il punto con il collega Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su incassi da tassa di soggiorno a Salerno
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