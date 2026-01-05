Tassa di soggiorno, a Salerno nell’ultimo quadrimestre incassati oltre 400 mila euro. Le considerazioni con Sollazzo (Il Mattino)

05/01/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
La tassa di soggiorno si sta confermando una importante risorsa per le casse del Comune di Salerno. Nell’ultimo quadrimestre coincidente con l’accensione della Luci d’Artista il Comune ha incassato circa 403mila euro.

Lo scorso anno – come riporta il Mattino – nello stesso periodo l’incasso era stato di circa 355mila euro, quasi 50mila euro in più con un incremento di oltre il 13%. Dati che confermano la crescita del numero dei turisti in città.

Inoltre i dati relativi alle presenze tra Natale e Capodanno evidenziano percentuali elevate di incoming, con ricadute economiche significative per l’intero comparto turistico. Abbiamo commentato i dati con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
