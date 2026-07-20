Tassa di soggiorno a Salerno, in meno di 7 mesi incassati 1,3 milioni di euro. Il punto con Il Mattino di Salerno

20/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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L’ultimo dato sugli incassi al Comune di Salerno provenienti dalla Tassa di Soggiorno conferma l’ottimo andamento del turismo in città. Dal primo gennaio al 18 luglio scorso nelle casse comunali sono entrati 1,3 milioni di euro.

Questo dato se confrontato con il dato annuale di dieci anni fa quando l’incasso era di 488mila euro ci fa comprendere la crescita della presenza di visitatori che hanno soggiornato a Salerno.  Con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo, abbiamo fatto il punto e anche delle considerazioni. 

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Gianluca Sollazzo su incassi tassa soggiorno Salerno
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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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