Tassa di soggiorno a Salerno, in meno di 7 mesi incassati 1,3 milioni di euro. Il punto con Il Mattino di Salerno

L’ultimo dato sugli incassi al Comune di Salerno provenienti dalla Tassa di Soggiorno conferma l’ottimo andamento del turismo in città. Dal primo gennaio al 18 luglio scorso nelle casse comunali sono entrati 1,3 milioni di euro.
Questo dato se confrontato con il dato annuale di dieci anni fa quando l’incasso era di 488mila euro ci fa comprendere la crescita della presenza di visitatori che hanno soggiornato a Salerno. Con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo, abbiamo fatto il punto e anche delle considerazioni.
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Gianluca Sollazzo su incassi tassa soggiorno Salerno
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