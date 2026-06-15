Talentia, oltre 550 candidature per il progetto di selezione di BCC Campania Centro

Trecento candidati ammessi alla prova di domani 16 giugno. L’iniziativa punta a costruire una filiera stabile di giovani talenti per accompagnare il ricambio generazionale e la crescita della Banca.BCC Campania Centro registra un risultato superiore alle attese, il progetto ideato per individuare e valorizzare giovani talenti da inserire progressivamente nel proprio organico.
Sono state infatti oltre 500 le candidature pervenute, a conferma dell’interesse che l’iniziativa ha suscitato tra le nuove generazioni e dell’attrattività esercitata dalla Banca nei confronti di giovani alla ricerca di opportunità professionali solide, percorsi di crescita qualificati e un forte radicamento territoriale.
In un contesto in cui molti giovani sono costretti a lasciare il territorio per costruire il proprio futuro lavorativo, Talentia rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare competenze e aspirazioni all’interno delle comunità locali, contribuendo a trattenere e sviluppare sul territorio energie e professionalità di valore.
Delle oltre 500 domande ricevute, circa 300 candidati sono risultati in possesso dei requisiti previsti dal bando e parteciperanno alla prova tecnica a risposta multipla in programma domani 16 giugno presso l’Hotel Ariston di Paestum. Al termine della prova saranno individuati i candidati che accederanno alle successive fasi selettive.
Elemento qualificante del progetto è la scelta di affidare l’intero iter di selezione alla struttura specializzata del Gruppo Iccrea dedicata alla ricerca e selezione del personale.
Come previsto dal bando, il 70% dei posti disponibili è riservato ai Soci e ai figli dei Soci della Banca, nel rispetto dei principi identitari e mutualistici che caratterizzano il credito cooperativo.
Talentia nasce con una visione di lungo periodo. L’obiettivo non è soltanto quello di individuare nuove risorse da inserire nell’organico, ma di costruire nel tempo una vera e propria filiera di talenti capace di accompagnare l’evoluzione della Banca e di rispondere alle nuove sfide del settore bancario, finanziario e digitale.
“I numeri registrati da Talentia rappresentano un segnale importante di fiducia nei confronti della nostra Banca. – dichiara il Presidente Camillo Catarozzo – Centinaia di giovani hanno scelto di mettersi in gioco perché riconoscono nella nostra realtà non solo un’opportunità professionale, ma anche un ambiente fondato su valori, relazioni e attenzione alle persone”.
Per il Direttore Generale, “Le oltre cinquecento candidature ricevute rappresentano un risultato che supera ogni aspettativa e conferma la fiducia che tanti giovani ripongono nella nostra Banca. Talentia è un investimento sulle persone, sulle competenze e sul futuro del territorio. Vogliamo attrarre e valorizzare nuovi talenti, favorendo il ricambio generazionale e costruendo le professionalità che accompagneranno la crescita della Banca nei prossimi anni”.
Con Talentia, BCC Campania Centro conferma il proprio impegno verso le nuove generazioni e verso il territorio, investendo stabilmente sulle persone, sulle competenze e sulla crescita professionale. Un progetto che coniuga meritocrazia, radicamento territoriale e visione strategica, contribuendo a costruire oggi la Banca del futuro
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