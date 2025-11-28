Talea Cheese Academy, un sogno che diventa impresa con il supporto della BCC Magna Grecia

Dalla passione di tre generazioni della famiglia Paventa, nell’ambito del Progetto “Archivio Athena” e con il supporto della BCC Magna Grecia, nasce la “Talea Cheese Academy”, una scuola di formazione lattiero-casearia che unisce tradizione, innovazione e turismo esperienziale.
L’iniziativa è stata realizzata grazie al bando “Imprese e Borghi”, sostenuto dalla BCC Magna Grecia, che ha consentito al Caseifficio Sant’Antonio di Sala Consilina di realizzare un progetto fortemente radicato nel territorio ma proiettato verso il futuro.
La nuova sede della Talea Cheese Academy, inaugurata il 20 settembre ad Atena Lucana, nel Vallo di Diano, rappresenta un punto di riferimento per la formazione di nuove ffigure professionali nel settore lattiero-caseario. La struttura ospita spazi dedicati alla didattica teorica e pratica, un laboratorio di produzione e un punto vendita con prodotti tipici del territorio.
Alessandro Paventa, fondatore di Talea e ideatore del nuovo progetto, racconta: “La Talea Cheese Academy nasce per formare nuove ﬁgure nel mondo lattiero-caseario e per creare una rete di produttori e operatori del territorio. In questo percorso la BCC Magna Grecia è stata con noi sin dall’inizio, ci ha accompagnato passo dopo passo nella costruzione di questa impresa, sostenendoci non solo con risorse ma con ﬁducia e vicinanza. Abbiamo pensato questa scuola non solo come un luogo di formazione, ma come uno spazio aperto al dialogo tra tradizione e sperimentazione. Qui si terranno corsi, degustazioni, momenti di confronto tra aziende, turisti e appassionati, con l’obiettivo di valorizzare il Vallo di Diano come terra del buon latte e del sapere artigianale.” Michele Paventa, padre di Alessandro e rappresentante della seconda generazione del Caseificio Sant’Antonio di Sala Consilina, sottolinea: “L’idea di creare una scuola casearia nel Vallo di Diano nasce anche da una necessità concreta: nel nostro settore c’è tanto lavoro, ma mancano
