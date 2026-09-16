Taglio ai fondi per i piccoli comuni di montagna. Il punto con il presidente di UNCEM Campania, Enzo Luciano

Il Governo taglia il Fondo per la Montagna per i Comuni montani.
Tensione a Roma, in Conferenza unificata (l’organismo di raccordo e cooperazione istituzionale tra il Governo italiano, le Regioni e le autonomie locali), sul tema dei finanziamenti per la montagna. Il confronto serrato, finito senza intesa, è nato attorno alla distribuzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne Italiane – Fosmit. Si tratta del fondo nazionale, istituito nel 2021, che ha unificato i precedenti finanziamenti dedicati alla montagna. In Campania sono ben 291 i comuni montani; nella sola provincia di Salerno sono 97. Al centro della preoccupazione di Uncem è il taglio, previsto dal Governo, di quella parte del Fosmit che negli scorsi anni è stata destinata alle Regioni: 70 milioni di euro per il 2026 a fronte degli 86 milioni del 2025 e, soprattutto, dei 200 milioni stanziati nel 2024 e nel 2023. I tagli, è stato spiegato dal Governo, servirebbero per coprire gli incentivi previsti dalla nuova legge 131/2025 sulla montagna. Incentivi per i quali, tuttavia, mancano ancora i decreti attuativi.
Abbiamo fatto il punto con il vicepresidente UNCEM nazionale, presidente di UNCEM Campania, Enzo Luciano
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Luciano su tagli ai piccoli comuni
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