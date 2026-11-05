Tagli al personale della scuola, oltre 700 in Campania e 150 in provincia di Salerno dal prossimo anno. Il punto con Vincenzo Pastore

La scuola pubblica dal prossimo anno scolastico è destinata a perdere altri 7mila posti, circa 5mila insegnanti e 2mila lavoratori ATA, così come previsto nella manovra finanziaria del governo.
Una situazione che interessa tutto il Paese, ma che in Campania assume contorni particolarmente preoccupanti. A partire da settembre 2027, in Campania si prevede la riduzione di 547 docenti e 223 operatori ATA, per un totale di 770 posti in meno. In provinci di Salerno il taglio potrebbe riguardare un centinaio di insegnanti e circa 50 unità ATA.
Una riduzione che si aggiunge ai tagli già programmati a livello nazionale nei due anni precedenti: 5.660 posti di docente e 2.174 unità ATA.
I tagli, motivati anche con il calo del numero degli studenti dovuto alla denatalità, faranno risparmiare circa 84 milioni già nel 2027 e ben 251,7 milioni dal 2028, risorse che saranno destinate ad altri capitoli di spesa. Ma dietro queste cifre ci sono le condizioni quotidiane in cui operano le istituzioni scolastiche. Ci sono classi sempre più complesse, docenti chiamati a rispondere a esigenze educative crescenti, difficoltà nel garantire continuità didattica e un personale amministrativo, tecnico e ausiliario spesso insufficiente rispetto alle necessità degli istituti.
Per saperne di più e capire anche le ricadute in provincia di Salerno, abbiamo ospitato il segretario provinciale della Cisl-Scuola Salerno, Vincenzo Pastore, il quale ha annunciato un manifestazione del sindacato a Roma il prossimo 11 novembre e dal 16 novembre assemblee con i lavoratori.
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Vincenzo Pastore su tagli personale scuola
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