Svolta nella morte di Francesco Vitolo a Sant’Egidio del Monte Albino. Arrestata la moglie per omicidio

Svolta nelle indagini per la morte di Francesco Vitolo, l’imprenditore 60enne deceduto sabato sera nella sua abitazione di Sant’Egidio del Monte Albino. I carabinieri seguono la pista dell’omicidio maturato in ambito familiare.
La moglie 54enne è stata arrestata e condotta nel carcere di Fuorni.
Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria, la donna avrebbe aggredito il marito colpendolo con un’arma da taglio. L’allarme era scattato sabato sera quando proprio la donna aveva chiesto l’intervento del 118 per un presunto malore accusato dall’uomo. I sanitari, al loro arrivo nella villa di Viale degli Aranci, avevano notato la presenza di sangue e di un taglio all’altezza del costato. La ferita non sarebbe molto profonda.
La moglie è stata a lungo interrogata prima di essere arrestata. La villa è stata posta sotto sequestro e l’autopsia, che si sarebbe dovuta svolgere oggi, è stata rinviata. Nelle prossime ore gli investigatori torneranno nell’abitazione per un nuovo sopralluogo. Francesco Vitolo era punto di riferimento del Judo campano e salernitano.
Cintura Nera e Arbitro Benemerito, cordoglio è stato espresso da tutto il movimento FIJLKAM Campania.
