Sventato il furto della cassa automatica di Banca Campania Centro a Salerno

01/12/2025 Cronaca Nessun commento
Sventato, nella notte, il furto ai danni della cassa automatica dell’istituto di credito cooperativo ”Banca Campania Centro”, di via Silvio Baratta, a Salerno, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, allertati da una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112.

Indagini in corso, i carabinieri invitano la popolazione a segnalazione prontamente alle Forze dell’Ordine qualsiasi situazione o movimento sospetto.

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

