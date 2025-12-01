Sventato il furto della cassa automatica di Banca Campania Centro a Salerno

Sventato, nella notte, il furto ai danni della cassa automatica dell’istituto di credito cooperativo ”Banca Campania Centro”, di via Silvio Baratta, a Salerno, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, allertati da una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112.
Indagini in corso, i carabinieri invitano la popolazione a segnalazione prontamente alle Forze dell’Ordine qualsiasi situazione o movimento sospetto.
