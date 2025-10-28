Un supereroe tra le corsie dell’Umberto I per ridare sorrisi ai bambini ricoverati. Niko Ragno Amiko

“Ascolta il tuo cuore” è una missione speciale studiata per portare sorrisi, abbracci e momenti di spensieratezza per i piccoli degenti del reparto Pediatrico dell’Umberto I di Nocera Inferiore.
Un’iniziativa che ha commosso i presenti, portando gesti concreti di gentilezza e solidarietà, grazie a un lavoro di squadra tra realtà associative, volontari e semplici cittadini dal cuore grande.
Un’occasione per tornare a parlare di volontariato nelle corsie di ospedale.
Lo abbiamo fatto con Niko Peduto, ovvero Niko Ragno Amiko, protagonista della missione all’ospedale nocerino.
missione ospedale Nocera
