Un supereroe tra le corsie dell’Umberto I per ridare sorrisi ai bambini ricoverati. Niko Ragno Amiko

28/10/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

“Ascolta il tuo cuore” è una missione speciale studiata per portare sorrisi, abbracci e momenti di spensieratezza per i piccoli degenti del reparto Pediatrico dell’Umberto I di Nocera Inferiore. 
Un’iniziativa che ha commosso i presenti, portando gesti concreti di gentilezza e solidarietà, grazie a un lavoro di squadra tra realtà associative, volontari e semplici cittadini dal cuore grande. 
Un’occasione per tornare a parlare di volontariato nelle corsie di ospedale. 

Lo abbiamo fatto con Niko Peduto, ovvero Niko Ragno Amiko, protagonista della missione all’ospedale nocerino.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ascolta
missione ospedale Nocera
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento