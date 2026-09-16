Sulla vicenda della colonia felina a Pontecagnano, a Radio Alfa, la posizione del sindaco Lanzara

Dopo la segnalazione ieri, a Radio Alfa, della promotrice della colonia felina a Pontecagnano, la dott.ssa Daniela Aiello, oggi a Radio Alfa in diretta, la replica del sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara.
La vicenda è relativa alla battaglia legale che si è scatenata in merito al futuro della colonia felina di via Pertini, a Pontecagnano, oggetto di un provvedimento di sgombero dell’area da parte del Comune.
Tuttavia, la dott.ssa Daniela Aiello, aveva sostenuto che la stessa colonia felina era stata regolarmente registrata dal 2022 e realizzata a spese della stessa Aiello, che negli anni avrebbe investito oltre 20mila euro per curare, mettere in sicurezza e accudire gli animali. Il Comune ha annunciato lo sgombero dell’area, destinata alla ristrutturazione di tre case popolari e alla costruzione di un nuovo edificio di edilizia residenziale pubblica.
Ecco la replica del sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara
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Lanzara su colonia felina
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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