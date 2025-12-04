Suicidio medicalmente assistito, l’Asl Salerno nomina Commissione esperti. La riflessione con Tommasio Siani (La Città)

Sulla delicata questione del suicidio medicalmente assistito, l’Asl Salerno ha nominato la Commissione d’esperti che dovrà valutare le richieste d’accesso alla procedura insieme al Comitato Etico. È un pezzo fondamentale di un puzzle che deve trovare ancora tutta la sua completa definizione a livello normativo, in Campania come nel resto d’Italia. E che va a completare il complicatissimo iter riguardante una questione che, da sempre, è motivo di divisione e opinioni contrastanti.

Lo scrive il quotidiano La Città di Salerno. Questa mattina, ne abbiamo con il direttore Tommaso Siani.
