Study in Italy e Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Da Sofia Nunziante Coraggio, presidente Confindustria Bulgaria

Ai “Salernitani del mondo” di questa settimana l’intervento dell’imprenditore salernitano Nunziante Coraggio che da dicembre dello scorso anno è presidente di Confindustria Bulgaria, con sede a Sofia. Prima di questo ruolo è stato per diversi anni vice presidente di Confindustria. L’associazione rappresenta circa 300 imprese italiane che operano nel paese dell’Est Europa che da gennaio è anche entrata nell’euro.
Con il presidente Coraggio, abbiamo parlato della partecipato alla fiera universitaria Study in Italy che ad ottobre ha ospitato i rappresentanti di numerose università italiane, per presentare agli studenti bulgari le opportunità di studio offerte dagli atenei italiani. La manifestazione ha registrato oltre mille partecipanti, confermando l’attrattività del sistema universitario italiano. Ci siamo poi soffermati sulla Settimana della cucina italiana nel mondo.
Ascolta
Nunziante Coraggio da Sofia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.