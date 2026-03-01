Studenti spagnoli appassionati di Pompei, Ercolano e Paestum. L’archeologa Chiara Romano dall’Università di Barcellona

Ospite dei “Salernitani nel mondo”, domenica 1 marzo 2026, in collegamento dalla Spagna, dalla città di Cubelles, l’archeologa Chiara Romano, originaria di Salerno. Chiara dopo aver svolto il dottorato all’Università di Barcellona, ora collabora con l’Ateneo in qualità di docente. Vive a Cubelles con il marito spagnolo Juan Rodriguez, che ha conosciuto durante gli studi tra Padova e Bologna.
Abbiamo parlato del suo lavoro ed anche dell’attività che con il marito svolge presso la Pastorale per la Chiesa di Santa Maria nella stessa cittadina.Ascolta
Chiara Romano da Cubelles (Spagna)
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
