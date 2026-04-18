Studenti da Bologna nel Cilento per conoscere la Dieta Mediterranea. Guidati dalla preside salernitana Rosalba De Vivo

Un gruppo di studenti dell’Alberghiero Veronelli di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, in tour in Cilento e a Salerno, dal 14 al 18 aprile 2026, per studiare la Dieta mediterranea.
Sono 25 studenti delle classi quarte giunti in provincia di Salerno sotto la guida della dirigente scolastica Rosalba De Vivo, che è originaria di Salerno, quindi torna nella sua terra d’origine, per far studiare ai propri alunni il regime alimentare teorizzato e messo in pratica a Pollica dallo scienziato americano Ancel Keys.
La promozione della salute e dell’ambiente in linea con Agenda 2030 e la prevenzione di patologie, mediante buone pratiche didattiche in coerenza con il piano nazionale della prevenzione. Il Veronelli già da due anni infatti gode del riconoscimento regionale di “Scuola che promuovono salute”.
La dirigente Rosalba De Vivo ha programmato un tour in Cilento per studiare da vicino e sul campo i benefici della dieta mediterranea. ”Cinque giornate di full immersion di altissimo valore, partendo da Salerno, culla dell’illustre scuola medica con la visita alla fondazione Ebris e il Giardino della Minerva per poi spostarsi a Pioppi nel comune del “Sindaco pescatore” per un tour tematico su legalità, cibo e sostenibilità. Infine la visita agli scavi archeologici di Paestum con focus sulle tradizioni culinarie dell’antica Poseidonia, colonia greca prima e città romana poi, caratterizzate da alimenti sani e legati alla terra” – commenta la preside De Vivo – “ un’occasione di arricchimento, di formazione scuola- lavoro. La dirigente, questa mattina, è stata nostra ospite in diretta.
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Rosalba De Vivo preside Alberghiero Bologna
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