Strutture Sanitarie Private Accreditate in stato di agitazione. Il punto con Miro Amatruda della CISL FP

Strutture Sanitarie Private Accreditate in stato di agitazione.
Strutture Sanitarie Private Accreditate, la CISL FP di Salerno ha indetto lo stato di agitazione del settore, riservandosi in assenza di risposte concrete di attivare una prima giornata di sciopero.
Dura presa di posizione del sindacato dopo che la Regione Campania per il tramite della Società Regionale della Sanità SpA, ha bloccato i pagamenti agli enti dell’accreditato convenzionato socio sanitario, per cui non sono stati pagati gli stipendi a tutto il personale interessato.
Sulla questione interviene a Radio Alfa, in diretta, il Segretario Generale della CISL FP di Salerno Miro Amatruda
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Amatruda su sanità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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