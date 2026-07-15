Strade pericolose, situazione immutata per la Via del Mare nel Cilento. Il punto con Bartolomeo Lanzara (Codacons)

15/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Ancora senza soluzioni concrete la messa in sicurezza della Via del Mare nel Cilento, spesso scenario di gravi incidenti stradali. Dopo la tragedia dello scorso marzo quando una coppia di giovani ha perso la vita precipitando nel vuoto oltre la barriera di protezione, la situazione resta immutata. Pochi giorni fa un carro attrezzi ha abbattuto una ringhiera di protezione finendo in bilico tra la carreggiata e il terreno sottostante.

Ma la Via del Mare non è l’unica strada ad essere pericolosa. Su questa strada e sulle altre situazioni in cui è messa a rischio la sicurezza stradale abbiamo fatto il punto con l’avvocato Bartolomeo Lanzara, responsabile del Codacons Cilento. 

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Bartolomeo Lanzara su pericolosità Via del Mare
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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