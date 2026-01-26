Strada sul Monte Cervati. 4 avvisi di garanzia tra cui il sindaco di Sanza, oggi nostro ospite

Avviso di garanzia per il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito e per altre tre persone in merito ai lavori di realizzazione della strada in costruzione sul Monte Cervati, nel comune di Sanza.
Al centro delle indagine, partite da un esposto di associazioni ambientaliste, due ordinanze, con le quali si sarebbe consentito l’esecuzione delle opere anche nel periodo del fermo biologico, previsto dal 1 aprile al 15 luglio. Un avviso di garanzia per le indagini in corso, oltre al sindaco Esposito, anche per il responsabile dell’ ufficio tecnico comunale, il direttore dei lavori e il titolare dell’impresa che sta realizzando i lavori. Ne abbiamo parlato in diretta oggi con il sindaco Vittorio Esposito
Esposito su strada Cervati
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
