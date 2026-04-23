Storia, memoria, cultura: i capisaldi dell’Associazione Avalanche 1943 ospite in studio

Il tema della memoria al centro, oggi a Radio Alfa, di un approfondimento con Pasquale Capozzolo e Giusy Sessa, dell’Associazione Avalanche 1943, che racconta e valorizza, con le proprie attività, pagine importanti della storia del nostro Paese e del nostro territorio.
Un’associazione nata più di dieci anni fa dalla passione che i promotori nutrono verso questo patrimonio immateriale rappresentato dalla memoria. Pasquale Capozzolo, e sua moglie Giusy Sessa, entrambi attivi nel mondo dell’associazionismo locale, hanno parlato dei loro progetti per fare conoscere non solo la storia ma le tracce ancora presenti sul territorio di Salerno.
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