La storia Diego, il cagnolino che ha emozionato l’Italia. Prossimamente potrà ritrovare il suo padrone operato ieri

E’ stato operato nella giornata di ieri, il padrone di Diego, il cagnolino che ha emozionato tutta Italia. Appena sarà possibile, Diego sarà portato al guinzaglio a trovarlo.
Nel giorni scorsi, il padrone dell’animale, a San Marzano sul Sarno, è scivolato rompendosi il femore. In pochi minuti è arrivata l’ambulanza, che lo ha trasportato all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
Diego non è rimasto a guardare e, appena l’ambulanza è partita, ha iniziato a correre dietro il mezzo di soccorso, ha raggiunto il Pronto Soccorso di Nocera Inferiore vagando per i reparti.
Poi si è allontanato e di lui si sono perse le tracce. Il giorno seguente, dopo un appello social, è stato individuato a Castellammare di Stabia, a 20 km di distanza. E’ stato fermato e portato al canile di Nocera Inferiore affidato all’associazione Zoofila Nocerina di cui è Presidente Gianna Senatore intervenuta questa mattina a Radio Alfa.
la storia di diego
