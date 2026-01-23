Stop alle attività al Palatulimieri dal primo febbraio. Giudice (Roller): “Cacciati in strada senza una soluzione oltre 200 tesserati”

Dal primo febbraio al Palatulimieri di Salerno non sarà autorizzata più alcuna attività o manifestazione sportiva. Il palazzetto, infatti, così come il nuovo stadio Arechi e il nuovo campo Volpe sarà a breve consegnato alla Regione Campania per i lavori di rifacimento o restyling.
La comunicazione è arrivata, ieri, ufficialmente alla società Pattinaggio Roller Salerno invitata a lasciare la struttura. Una doccia fredda per la società di pattinaggio che, in una lettera inviata a tutte le autorità competenti, in primis al presidente della Regione Fico, parla di atto di sciacallaggio contro la città. “Non state liberando un immobile, state deportando un’intera comunità. State cacciando – scrive la Roller Salerno – in mezzo alla strada oltre 200 tesserati, bambini e ragazzi che vedono nello sport un’alternativa alla strada, intere squadre di Pattinaggio Artistico, Pattinaggio Corsa, Hockey e Mini Hockey, fiori all’occhiello della nostra tradizione sportiva”. Durissime le parole del presidente della società di pattinaggio, Giuseppe Giudice: “Sputate su oltre 40 anni di storia. Abbiamo portato la città di Salerno in Italia e in tutta Europa. Avete deciso di buttare nella fogna le battaglie iniziate negli anni ’80, i sacrifici economici delle famiglie e il sudore versato in pista”. La società ha indetto una conferenza stampa per domani, alle 10, presso la sua sede, in piazza Santelmo, a Salerno.
Abbiamo anticipato una riflessione in onda a Radio Alfa con l’attuale direttore generale della Roller, Massimo Giudice
Ascolta
palatulimieri
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.