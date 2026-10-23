Stop alle proteste ma resta il caro vita. Il punto con Enzo Luciano di UNCEM

Si avvia verso la normalizzazione la situazione in Campania dopo la protesta di autotrasportatori e agricoltori contro il caro-carburante.
Nella notte, via tutti i presidi lungo la rete autostradale e agli svincoli nel Casertano e nel Salernitano. Sciolto dai manifestanti anche il presidio a Napoli. Restano, intanto, criticita’ sul fronte dei rifornimenti perche’ ci sono ancora distributori di carburante a secco, mentre davanti agli impianti aperti si registrano lunghe code. Riprende lentamente anche l’approvvigionamento dei supermercati, rimasti con gli scaffali in gran parte vuoti.
“Dunque tutto torna alla normalità? Vien da chiedersi cosa cambia ora per le migliaia di persone che con grandi sacrifici continuano a vivere nelle piccole realtà delle aree interne, combattendo ogni giorno con lo spopolamento, la chiusura dei negozi di vicinato, la mancanza di servizi essenziali ed ora, in verità da sei mesi a questa parte, anche con un costo della vita insopportabile?” chiede il Presidente di UNCEM Campania, Enzo Luciano, intervenuto in diretta su Radio Alfa
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Luciano su caro vita
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