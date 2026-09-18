Stop alle giostre di San Matteo a Salerno, i residenti si lamentano e il Comune non concede l’autorizzazione. Il punto con La Città

Non saranno allestite le giostre per San Matteo a Salerno. Il Comune non ha concesso l’autorizzazione a causa delle numerose proteste dei residenti di via Testa e via Carella, che lamentano la perdita di posti auto nell’area di sosta e sul frastuono generato dalla presenza delle giostre in zona.
L’Anva, Associazione Nazionale Venditori Ambulanti, ha difeso la regolarità delle installazioni. Il presidente Pietrofesa ha fatto presente che le giostre erano prive di impianti acustici e che la restante parte del parcheggio risultava libera senza nessun disagio. La mediazione, tuttavia, non ha funzionato, spingendo gli organizzatori a rimandare tutto al prossimo anno. La vicenda solleva l’amarezza della categoria. Il presidente Anva fa notare come le lamentele in città siano ormai diffuse ovunque, dal centro storico alla zona orientale, preannunciando l’intenzione di individuare nuove aree per il futuro. Ne abbiamo parlato, questa mattina, con il collega de La Città di Salerno, Domenico Gramazio.
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Domenico Gramazio su annullamento giostre San Matteo
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