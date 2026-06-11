Stop alla riforma della medicina territoriale. Cosa accadrà ora? Il punto con presidente dell’Ordine dei Medici Giovanni D’Angelo

Si ferma la riforma della medicina territoriale voluta dal governo.
Salta infatti il decreto che avrebbe dovuto ridisegnare il ruolo dei medici di famiglia, prevedendone una maggiore integrazione nelle Case di comunità e, per una parte di loro, il passaggio al rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale.
Su Case e Ospedali di comunità si abbatte ora anche lo stop al decreto per la riforma che avrebbe dovuto delineare l’utilizzo dei medici di famiglia al loro interno. Una novità questa che non consente di avere certezza su come queste strutture saranno dotate del personale sanitario necessario. Ora cosa succederà? Ne parliamo in diretta con il presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Salerno, Giovanni D’Angelo
Ascolta
D’Angelo su riforma medicina di base
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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