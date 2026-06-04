Stop alla crisi del gruppo Kasanova, salvi 1700 posti di lavoro

Si è conclusa con la firma dell’accordo di acquisizione presso il Ministero delle Imprese la crisi del gruppo Kasanova.
La storica catena di negozi di casalinghi è stata interamente acquisita dalla holding italiana Pamaf, che ha garantito la continuità occupazionale per i 1.700 dipendenti della rete nazionale attraverso un piano di rilancio da 18 milioni di euro.
L’operazione mette ufficialmente in sicurezza anche la rete commerciale della provincia di Salerno: dopo la precedente chiusura definitiva del punto vendita Kasanova+ al Maximall di Pontecagnano avvenuta a inizio anno, il nuovo piano industriale congela la mappa dei negozi sul territorio, salvando senza ulteriori tagli tutti gli 8 punti vendita superstiti (Salerno Centro, Cava de’ Tirreni, Agropoli, Nocera Inferiore, Scafati, Mercato San Severino e i due di Eboli)
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