Stato di Agitazione del personale dei punti ristoro UNISA. Ne parliamo con Antonio De Michele della Fisascat Cisl Salerno

Le Organizzazioni Sindacali proclamano lo Stato di Agitazione del personale impiegato presso i punti ristoro dell’Università degli Studi di Salerno.
I Sindacati chiedono un confronto stante l’urgenza delle criticità rappresentate, al fine di individuare in tempi rapidi soluzioni idonee a garantire condizioni di lavoro dignitose e conformi alla Normativa vigente in materia di tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori. Necessario quindi affrontare le diverse e persistenti criticità a danno dei lavoratori impiegati presso i punti ristoro dell’Università degli Studi di Salerno, relative in particolare all’eccessivo carico di lavoro derivante dalla grave carenza di personale – quantificabile in n. 8 unità mancanti sin dall’inizio dell’appalto – nonché alla conseguente e significativa esposizione dei lavoratori a rischi in materia di Salute e Sicurezza. Ne abbiamo parlato in diretta con Antonio De Michele della Fisascat Cisl Salerno
Ascolta
De Michele su UNISA
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.