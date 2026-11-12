Stato di agitazione all’Ospedale di Sapri. Il punto con Biagio Tomasco, del Nursind

In attesa di un incontro in Prefettura per affrontare la questione ospedale di Sapri.
Sul tavolo la vertenza sindacale dopo la decisione di chiudere il Punto Nascita a partire dal 16 novembre. Il Nursind Salerno ha infatti proclamato lo stato di agitazione del personale e ha chiesto al prefetto di Salerno la convocazione urgente di un tavolo di conciliazione tra le parti, prima che il provvedimento diventi operativo. La chiusura interessa direttamente le comunità del Golfo di Policastro e dell’entroterra cilentano. Il sindacato evidenzia le possibili conseguenze sui livelli essenziali di assistenza, soprattutto in un territorio caratterizzato da distanze significative e da una rete viaria che può rendere complessi gli spostamenti verso gli altri presidi ospedalieri della Campania. Ne abbiamo parlato in diretta con Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind
Tomasco su Sapri
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.