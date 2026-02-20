Stati Generali dei Piccoli Comuni, ne parliamo con il presidente di Anci Campania Francesco Morra

A Roma gli Stati Generali dei Piccoli Comuni.
Una due giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica. Un’occasione per dare voce ai territori, condividere esperienze e contribuire all’elaborazione di proposte concrete da rappresentare alle amministrazioni centrali, costruendo insieme nuove soluzioni per il rafforzamento istituzionale. A Roma, a parlare di piccoli comuni della Campania, anche il presidente di Anci Campania, sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, oggi nostro ospite
