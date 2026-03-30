Stabilizzati 54 agenti della Municipale a Salerno. Il punto con il Segretario Generale FP CGIL, Antonio Capezzuto

Cambio di passo al Comune di Salerno per la Polizia Municipale.
Ufficializzata la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per 54 istruttori di vigilanza del Comune di Salerno. Una prima importante risposta alla cittadinanza in termini di presenza sul territorio di Vigili Urbani.
Ma è solo un primo passo, come sottolinea la FP CGIL ribadendo che la trasformazione a tempo pieno dei 54 agenti deve essere accompagnata da un piano di assunzioni ancora più ambizioso. Abbiamo approfondito il tema con il Segretario Generale FP CGIL, Antonio Capezzuto
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Capezzuto su Vigili a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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