Stabilizzati 54 agenti della Municipale a Salerno. Il punto con il Segretario Generale FP CGIL, Antonio Capezzuto

30/03/2026 Attualità, Cronaca, Politica, Primo Piano Nessun commento
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Cambio di passo al Comune di Salerno per la Polizia Municipale.

Ufficializzata la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per 54 istruttori di vigilanza del Comune di Salerno. Una prima importante risposta alla cittadinanza in termini di presenza sul territorio di Vigili Urbani. 

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Ma è solo un primo passo, come sottolinea la FP CGIL ribadendo che la trasformazione a tempo pieno dei 54 agenti deve essere accompagnata da un piano di assunzioni ancora più ambizioso. Abbiamo approfondito il tema con il Segretario Generale FP CGIL, Antonio Capezzuto
Ascolta
Capezzuto su Vigili a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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