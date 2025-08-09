Stabilimenti balneari in Campania, calo del 15% delle presenze

Calo del 15% delle presenze negli stabilimenti balneari della Campania in questa estate.
I dati sono di Assobalneari Italia che parla di lettini vuoti, ombrelloni chiusi e arenili insolitamente tranquilli, anche in vista Ferragosto, in tutta Italia.
L’unico giorno con un po’ di movimento resta la domenica.
Alla base del tracollo, le difficoltà economiche. Molte famiglie, anche con due stipendi, non riescono ad arrivare a fine mese. Il primo taglio è quindi sulle vacanze.
Sul fronte dei consumatori, il Codacons denuncia rincari record: dal 2019 i prezzi dei servizi balneari sono cresciuti del 32,7%, trasformando la spiaggia in un lusso.
Assobalneari respinge le accuse generalizzate ricordando che ci sono soluzioni per tutte le tasche e che anche chi offre servizi, ha costi importanti che vanno dalla sicurezza in mare alla manutenzione.
