I comuni di Positano e di Praiano hanno deciso di adire le vie legali contro l’Anas.
Al centro dell’iniziativa c’è l’ordinanza dell’Anas che stabilisce la preventiva chiusura della SS 163 Amalfitana, in località Tordigliano. Il provvedimento, stabilito dopo la frana avvenuta due settimane fa, stabilisce che, anche in mancanza di pioggia, se vi è un avviso di allerta meteo, la strada che collega Vico Equense a Positano, resta chiusa al traffico per il tempo previsto della durata dell’allerta.
Per il comune di Positano però si tratta di un provvedimento “sproporzionato, con pesanti conseguenze sulla mobilità, sullo studio e sull’accesso alle cure dei concittadini” si legge nelle dichiarazioni dell’amministrazione che ha anche annunciato di aver inviato una diffida formale al Comune di Vico Equense, nel cui territorio si è verificata la frana, perché siano avviati con urgenza i lavori di messa in sicurezza.
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