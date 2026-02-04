Sradicano ATM dalla banca ad Agerola, ricerche in corso a Cetara

Ricerche in corso, sui monti di Cetara, dove un commando composto da tre persone ha abbandonato il mezzo utilizzato per svaligiare, la scorsa notte, la filiale della Banca Credito Popolare in via Della Vittoria, ad Agerola, in Costiera Amalfitana.
Hanno sradicato lo sportello ATM dalla muratura, caricandolo su un’Audi nera.
Inseguiti dai carabinieri lungo la Statale Amalfitana, dopo aver abbandonato la vettura a Cetara, hanno proseguito la corsa a piedi nelle aree limitrofe.
Il bottino sottratto ammonta a circa 1.500 euro, ma le banconote sono inutilizzabili perchè macchiate dall’inchiostro indelebile antifurto. Altri 500 euro sono stati recuperati a terra dai Carabinieri nei pressi della banca.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.