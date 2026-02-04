Sradicano ATM dalla banca ad Agerola, ricerche in corso a Cetara

04/02/2026 Cronaca
Ricerche in corso, sui monti di Cetara, dove un commando composto da tre persone ha abbandonato il mezzo utilizzato per svaligiare, la scorsa notte, la filiale della Banca Credito Popolare in via Della Vittoria, ad Agerola, in Costiera Amalfitana.

Hanno sradicato lo sportello ATM dalla muratura, caricandolo su un’Audi nera.

Inseguiti dai carabinieri lungo la Statale Amalfitana, dopo aver abbandonato la vettura a Cetara, hanno proseguito la corsa a piedi nelle aree limitrofe.

Il bottino sottratto ammonta a circa 1.500 euro, ma le banconote sono inutilizzabili perchè macchiate dall’inchiostro indelebile antifurto. Altri 500 euro sono stati recuperati a terra dai Carabinieri nei pressi della banca.

