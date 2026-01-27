Sprofonda il Lungomare a Torrione. Cede la pavimentazione nei Giardini del mandorlo

E’ crollato direttamente in acqua un tratto di pavimentazione del lungomare di Salerno.
Dopo il cedimento del muro perimetrale del Pattinodromo e la conseguente chiusura anche di parte dell’impianto che ospita i campi da tennis, da ieri sera era stato recintato anche un tratto del Lungomare Tafuri, all’altezza dei Giardini del mandorlo nell’area intitolata alla piccola Asia. I cittadini della zona avevano notato un pericoloso avvallamento. L’assessore Galdi, allertato dal segretario dell’Associazione Torrione Eventi APS, Antonio Ferrara, aveva fatto transennare l’area per evitare che qualcuno potesse accedervi nel timore di un cedimento che questa mattina, purtroppo, si è verifcato.
A Radio Alfa, la testimonianza di Antonio Ferrara
