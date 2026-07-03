Sportello antiusura a Mercato San Severino, inaugurata anche una cassetta per le denunce. I dettagli da Tommaso Battaglini

Ieri, si è dato vita ad un nuovo presidio di legalità a Mercato San Severino, con la presentazione avvenuta a Palazzo di Città, del Protocollo d’Intesa siglato con l’Associazione nazionale SOS antiracket antiusura.
Si è proceduto anche allo scoprimento di una speciale cassetta postale. Lo sportello fisico funge da avamposto territoriale contro usura, estorsioni e sovraindebitamento. Cittadini e vittime potranno utilizzarlo per inviare segnalazioni e richieste di aiuto in totale sicurezza, anche in forma anonima. Dei dettagli del progetto ieri ha parlato il sindaco Antonio Somma, questa mattina noi ne abbiamo parlato con l’avvocato Tommaso Battaglini, presidente di SOS antiracket-antiusura.
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Tommaso Battaglini su sportello antiusura a Mercato San Severino
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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