Spopolamento sempre più evidente nelle aree interne della Campania. Il punto con Enzo Luciano di UNCEM

Spopolamento sempre più evidente nelle aree interne della Campania.
Nei 222 comuni classificati come intermedi, periferici o ultraperiferici delle province di Salerno, Avellino e Benevento, i residenti sono passati dai circa 618mila del 2020 agli attuali 602mila: oltre 16mila persone in meno, pari a un calo del 2,6% in poco più di cinque anni. A pesare è soprattutto il saldo naturale: secondo gli ultimi dati Istat, nei territori considerati si registrano più di due decessi per ogni nascita. A contenere parzialmente la perdita è l’arrivo di residenti dall’estero, con un saldo positivo di 1.132 persone, che compensa quasi il 60% del deficit naturale senza però riuscire a invertire la tendenza. Per contrastare lo spopolamento, il banco di prova sarà ora l’utilizzo dei 98,5 milioni di euro del Fesr 2021-2027, destinati a mobilità sostenibile, sanità territoriale, servizi digitali, imprese, occupazione e rafforzamento della capacità amministrativa. Ne abbiamo parlato con Enzo Luciano, Vicepresidente nazionale UNCEM e presidente UNCEM Campania
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Luciano su aree interne
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