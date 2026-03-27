Spopolamento? No grazie. Nasce l’associazione Ciao Salvitelle, in un mese aderisce il 10 % della popolazione

Una strada per combattere lo spopolamento? L’associazionismo.
A Salvitelle, dopo la chiusura di quasi tutte le attività commerciali, un mese fa è nata l’Associazione Ciao Salvitelle. In pochi giorni, ha aderito circa il 10% della popolazione.
“Se non ci sono i negozi, non ci sono punti di aggregazione dove potersi confrontare e trovare anche soluzioni condivise ai problemi del comune – dice Maria Carmela Scelza, presidente dell’Associazione – noi abbiamo pensato di creare quei luoghi e quelle occasioni che possono aiutare i residenti a non perdere il senso della comunità”.
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ciao salvitelle
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