Spopolamento? No grazie. Nasce l’associazione Ciao Salvitelle, in un mese aderisce il 10 % della popolazione

27/03/2026 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Una strada per combattere lo spopolamento? L’associazionismo. 
A Salvitelle, dopo la chiusura di quasi tutte le attività commerciali, un mese fa è nata l’Associazione Ciao Salvitelle. In pochi giorni, ha aderito circa il 10% della popolazione. 

“Se non ci sono i negozi, non ci sono punti di aggregazione dove potersi confrontare e trovare anche soluzioni condivise ai problemi del comune – dice Maria Carmela Scelza, presidente dell’Associazione – noi abbiamo pensato di creare quei luoghi e quelle occasioni che possono aiutare i residenti a non perdere il senso della comunità”. 

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia Mutuo Casa

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ciao salvitelle
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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