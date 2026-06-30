Spinge un anziano ciclista a Pompei. L’autore del gesto è un minorenne di Angri

E’ un minorenne di Angri, il giovane in scooter ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre spintona un anziano ciclista e lo fa cadere.
Il ragazzino, già identificato insieme ad altre cinque persone che erano a bordo dei tre scooter che si vedono sfrecciare in quegli istanti in via Mazzini a Pompei, si è presentato spontaneamente al commissariato di Pompei.
La scena era stata ripresa domenica pomeriggio e diffusa sui social, provocando sdegno e commenti molto duri verso quello che sembrava un gioco perverso.
Le indagini, condotte dai poliziotti di Pompei con il supporto degli agenti della Polizia municipale pompeiana, sono arrivate subito ad una svolta. Tutti e sei gli scooteristi sono stati denunciati. La posizione del minore di Angri è al vaglio della Procura per i Minorenni di Napoli.
Il ciclista, un 80 anni, scaraventato contro le auto parcheggiate, è stato costretto a farsi curare in ospedale. Le sue condizioni non sono preoccupanti
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.