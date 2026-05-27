Spiaggia e mare a misura di bambino. Assegnate le Bandiere Verdi

Spiagge ampie che consentono di giocare indisturbati, acque cristalline con fondali che non scendono giù a strapiombo, ma dolcemente. Sulle torrette operatori del salvataggio a presidiare, e tanti servizi che rendano vive le giornate dei più piccoli.
E’ l’identikit delle località di mare a misura di bambini e famiglie, certificate dai pediatri. Segni particolari: su queste rive sventolano Bandiere verdi.
L’elenco aggiornato al 2026 delle spiagge che hanno ottenuto il riconoscimento è stato proclamato oggi dal fondatore e coordinatore della ricerca, Italo Farnetani, durante un incontro che si è tenuto nell’Aula consiliare del Municipio di Modica (Ragusa).
Le Bandiere verdi 2026 sono in tutto 164. Tutte riconfermate le Bandiere verdi degli anni passati.
E al primo posto per numero di spiagge adatte ai bambini scelte dai pediatri rafforza la sua leadership la Calabria con 22 Bandiere verdi, seguita dalla Sicilia con 19. Guardando alle province italiane, sono in 6 ad avere il maggior numero di Bandiere verdi: Latina, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Venezia e Teramo.
La cerimonia di consegna ufficiale delle Bandiere verdi 2026 si terrà nella sede del Comune di Termoli (Campobasso) sabato 11 luglio. In provincia di Salerno le bandiere verdi sono state assegnate ad Agropoli – Lungomare San Marco, Trentova; Ascea; Centola – Palinuro; Marina di Camerota; Pisciotta; Pollica – Acciaroli, Pioppi; Positano – Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande; Santa Maria di Castellabate e Sapri.
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