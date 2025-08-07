Spiagge libere occupate abusivamente, maxi sgombero nel Cilento

Sgomberate all’alba le spiagge libere di Agnone Cilento, San Nicola a Mare e Capitello, nel comune di Montecorice.
La polizia locale, in applicazione dell’ordinanza sindacale in materia, ha rimosso ombrelloni, sdraio e attrezzature varie da mare lasciati indebitamente sugli arenili liberi dai proprietari per tenere “occupato” il posto anche in loro assenza. Gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo di 160 ombrelloni, 50 sedie, 65 bastoni per gli ombrelloni, 47 picchetti da spiaggia e 8 tavolini.
L’operazione è stata svolta in collaborazione con la guardia costiera di Acciaroli, dipendente dalla capitaneria di Porto di Agropoli, guidata dal tenente di vascello Vincenzo Chetta.
L’operazione è finalizzata a garantire la libera e corretta fruizione degli arenili visto che non è consentito, oltre il tramonto, lasciare in abbandono la propria attrezzatura balneare.
