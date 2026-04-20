Spiagge accessibili, Solidarity Beach di Eboli tra le best practice secondo il Ministero

La Solidarity Beach di Eboli, la spiaggia allestita per favorire l’accesso delle persone con ridotta mobilità, è stata riconosciuta dal Ministero come best practice tra 60 comuni costieri.
Il lido inclusivo e multiutenza, nato nell’ambito dell’iniziativa nazionale “A-MARE TUTTI”, finanziata dal Ministero per le Disabilità e coordinata dalla Regione Campania, sarà protagonista ed esempio di best practices tra settore pubblico e privato sociale alla Leopolda di Firenze il 22 aprile: saranno presenti il Comune di Eboli e l’ASSI Azienda Speciale Sele Inclusione per il pubblico, Odv Rakifi e APS Comitato di Quartiere Campolongo-Aversana. Marina di Eboli sarà presente con uno spazio dedicato all’interno dello stand della Regione Campania, dove verrà allestito materiale informativo e promozionale per raccontare come una spiaggia possa trasformarsi in un laboratorio di cittadinanza attiva e inclusione sociale.
Soddisfazione è stata espressa da Vitina Maioriello, presidente dell’associazione Mi girano le ruote, che ha dato un importante contributo di idee al miglioramento della spiaggia.
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vitina
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